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8 июля 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Лукаку был арестован в США

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» был арестован в Беверли-Хиллз, утверждает TMZ.

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Форвард устроил вечеринку в арендованном доме. Празднование было настолько громким, что соседи шесть раз вызывали полицию.

В конечном итоге 24-летний бельгиец был арестован. Ему вручили повестку в суд. О наказании, которое может грозить футболисту, не сообщается.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подтвердил информацию о том, что клуб договорился о трансфере нападающего. Сообщалось, что манкунианцы заплатят за форварда 75 миллионов фунтов стерлингов. При этом сумма сделки может составить 100 миллионов, если учитывать бонусы.

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