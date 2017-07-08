СМИ: Лукаку был арестован в США
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» был арестован в
Беверли-Хиллз, утверждает TMZ.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард устроил вечеринку в арендованном доме. Празднование было настолько громким, что соседи шесть раз вызывали полицию.
В конечном итоге 24-летний бельгиец был арестован. Ему вручили повестку в суд. О наказании, которое может грозить футболисту, не сообщается.
Ранее «Манчестер Юнайтед» подтвердил информацию о том, что клуб договорился о трансфере нападающего. Сообщалось, что манкунианцы заплатят за форварда 75 миллионов фунтов стерлингов. При этом сумма сделки может составить 100 миллионов, если учитывать бонусы.
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