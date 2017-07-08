В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определятся 6 участников 1/8 финала
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня определятся 6 участников 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Борьбу с командами высшей лиги национального первенства будут вести представители 1-й и 2-й лиг чемпионата страны:
«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк),
«Локомотив» (Гомель; Д2) — «Витебск»,
«Торпедо» (Минск; Д2) — «Гомель»,
ЮАС (Житковичи; Д3) — «Слуцк»,
«Молодечно-ДБСШ-8» (Д3) — «Крумкачы» (Минск),
«Гранит» (Микашевичи; Д2) — «Городея».
В 1/8 финала уже вышли нынешние обладатели Кубка страны брестские динамовцы, разгромившие в гостях футболистов «Сморгони» (Д2) со счетом 4:1. Финалист прошлого розыгрыша борисовский БАТЭ без проблем обыграл в Столбцах местный клуб «Неман-Агро» (Д2) — 5:1. В этой игре
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