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8 июля 2017, 12:18 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определятся 6 участников 1/8 финала

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня определятся 6 участников 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>В розыгрыше Кубка <span class=error>Беларуси</span> по футболу сегодня определятся 6 участников 1/8 финала сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Борьбу с командами высшей лиги национального первенства будут вести представители 1-й и 2-й лиг чемпионата страны:

«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк),

«Локомотив» (Гомель; Д2) — «Витебск»,

«Торпедо» (Минск; Д2) — «Гомель»,

ЮАС (Житковичи; Д3) — «Слуцк»,

«Молодечно-ДБСШ-8» (Д3) — «Крумкачы» (Минск),

«Гранит» (Микашевичи; Д2) — «Городея».

В 1/8 финала уже вышли нынешние обладатели Кубка страны брестские динамовцы, разгромившие в гостях футболистов «Сморгони» (Д2) со счетом 4:1. Финалист прошлого розыгрыша борисовский БАТЭ без проблем обыграл в Столбцах местный клуб «Неман-Агро» (Д2) — 5:1. В этой игре хет-трик оформил сербский форвард борисовчан Анес Рушевич. В 1/8 финала пробился один представитель 1-й лиги — «Орша», которая в серии послематчевых пенальти одолела мозырскую «Славию». Стадию 1/16 финала успешно прошли также футболисты «Минска» и гродненского «Немана».

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