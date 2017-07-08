В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определятся 6 участников 1/8 финала

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Борьбу с командами высшей лиги национального первенства будут вести представители 1-й и 2-й лиг чемпионата страны:

«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк),

«Локомотив» (Гомель; Д2) — «Витебск»,

«Торпедо» (Минск; Д2) — «Гомель»,

ЮАС (Житковичи; Д3) — «Слуцк»,

«Молодечно-ДБСШ-8» (Д3) — «Крумкачы» (Минск),

«Гранит» (Микашевичи; Д2) — «Городея».