Леонид Слуцкий удивил футболистов. Игроки «Халл Сити» в шоке

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Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер рассказал местным журналистам, как ему работается под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого, следующее.

— Тренировки действительно хорошие, по-настоящему готовимся к новому сезону.

— Отличия в тренировочном процессе есть?

— Конечно! Их много.

— Но что самое главное?

— В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трёх недель.

— И как реагирует команда?

— Немного шокированы, но мы привыкаем.

— Что говорят о тренере?

— Слуцкий впечатлил меня, он удивил и впечатлил всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждём возможности поработать с ним в новом сезоне.

— Как с состоянием у игроков?

— Что касается лично моей физической формы, надеюсь на сто процентов подойти готовым к матчу первого тура с «Астон Виллой». Будет сложно, но я верю. Врачи в восторге, так что, вероятно, мне осталось 3−4 недели. Пока работаю в спортзале. У остальных же все в порядке.

Цитата Иные местные наблюдатели хватаются за голову. Не от Слуцкого и его методов работы, а от трансферных новостей. Точнее, их отсутствия.

Мол, за 3 недели до чемпионата «Халл» не сделал еще ни одного трансфера. Впрочем, мы-то с вами знаем: Слуцкий так привык, что трансферов нет….

Напомним, что первый матч в чемпионшипе «Халл Сити» проведет 5 августа. «Советский спорт» внимательно следит за первыми шагами российского тренера в чемпионшипе.