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8 июля 2017, 11:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» объявил о переходе Рубена Невеша из «Порту»

Клуб английского Чемпионшипа «Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Порту» полузащитника Рубена Невеша.

С 20-летним португальским хавбеком подписан пятилетний контракт. Финансовые условия перехода не разглашаются, но «Вулверхэмптон» сообщил о рекордном трансфере в истории клуба.

Невеш является воспитанником «Порту». За основной состав «драконов» провёл 93 матча. В активе новичка «Вулверхэмптона» два матча за сборную Португалии.

Невеш стал самым молодым капитаном в истории «Порту», выйдя на поле с капитанской повязкой в 2015 году в возрасте 18 лет, 6 месяцев и 21 дня.

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