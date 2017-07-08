«Вулверхэмптон» объявил о переходе Рубена Невеша из «Порту»

С 20-летним португальским хавбеком подписан пятилетний контракт. Финансовые условия перехода не разглашаются, но «Вулверхэмптон» сообщил о рекордном трансфере в истории клуба.

Невеш является воспитанником «Порту». За основной состав «драконов» провёл 93 матча. В активе новичка «Вулверхэмптона» два матча за сборную Португалии.

Невеш стал самым молодым капитаном в истории «Порту», выйдя на поле с капитанской повязкой в 2015 году в возрасте 18 лет, 6 месяцев и 21 дня.