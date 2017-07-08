МЮ купит Лукаку в «Эвертоне» за 100 млн фунтов

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Оба клуба предложили по £75 млн за трансфер. При этом в случае переезда бельгийца в Манчестер «ириски» могут бесплатно вернуть своего воспитанника Уэйна Руни, получить впоследствии бонусы еще на £15 млн, а агент Лукаку Мино Райола заработает большие комиссионные, чем при переходе подопечного в клуб Романа Абрамовича.

Сага с трансфером Ромелу Лукаку — главная этим летом на Туманном Альбионе. Фактурный бельгийский нападающий с ранних лет считался одним из наиболее перспективных европейских форвардов.

Прошлый сезон окончательно ввел Ромелу в число звезд мирового футбола. Бомбардир был просто неудержим в футболке «Эвертона», отметившись в 37 матчах 25 голами и 6 результативными передачами, при этом только один мяч был забит с пенальти.

Уже в конце прошлого сезона, четвертого в футболке «ирисок», было очевидно, что удержать Лукаку на «Гудисон Парк» будет невозможно.

Главным претендентом на игрока сразу был назван лондонский «Челси», главный тренер которого Антонио Конте обозначил владельцу клуба Роману Абрамовича задачу приобрести бельгийского форварда как приоритетную на трансферном рынке.

В августе 2011 года, когда Лукаку было всего 18 лет, и он уже успел выиграть в составе «Андерлехта» чемпионат Бельгии и стать лучшим бомбардиром лиги, Абрамович раскошелился на €12 млн (£10 млн), чтобы приобрести игрока. Впоследствии, при выполнении определенных условий сумма могла достигнуть €20 млн.

Однако заиграть в Лондоне у молодого форварда не вышло. Сначала он не вписывался в схемы Андре Виллаш-Боаша и сменившего его по ходу сезона Роберто ди Маттео, после чего отправился в годичную аренду в «Вест Бромвич».

В этой команде сезон нападающему удался, и с 17-ю мячами он стал шестым бомбардиром АПЛ, получив второй шанс в «Челси».

Шанс тот вышел очень коротким. «Синих» тогда вновь возглавил Жозе Моуринью, и Лукаку был участником драмы в Суперкубке Европы, когда лондонцы, несмотря на статус откровенного андердога, доиграли против немецкой «Баварии» до серии пенальти.

Именно Лукаку не забил решающий удар в серии, и хотя талантливого нападающего поддержал весь футбольный мир, включая Дидье Дрогба, с которым его как раз всегда и сравнивали, за «Челси» Ромелу провел еще только два матча на старте чемпионата.

Так и не отличившись за «Челси» в АПЛ, Лукаку был сначала отдан «Эвертону» в годичную аренду, а затем и выкуплен за рекордную в истории клуба сумму в £28 млн.

За первые три сезона на «Гудисон Парк» форвард отличился в АПЛ 43 раза, добавив к ним 20 ассистов на партнеров, после чего и выдал еще более впечатляющий прошлый сезон.

Однако переговоры об обратной покупке «Челси» «своего» нападающего сразу пошли тяжело. Причиной тому все тот же Жозе Моуринью, который также хотел реализовать вторую попытку в работе с футболистом, только уже в «Манчестер Юнайтед».

Перед Моуринью стоит задача вернуть «красных дьяволов» на вершину английского футбола, а для этого у него есть определенный карт-бланш на трансферном рынке и солидный бюджет на покупки.

Одной из главных целей португальца, который вынужден искать замену получившему тяжелую травму и покинувшему «Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, был испанец Альваро Мората из мадридского «Реала», но с «королевским клубом» пока никак не удается договориться.

К тому же Моуринью совсем непротив, объединить Морату с Лукаку в тандем, так что одно приобретение от другого зависит не слишком.

«МЮ» в переговорах с «Эвертоном» до сих пор был на шаг впереди конкурентов из Лондона, и казалось, что сделка будет заключена, когда «дьяволы» предложили £75 млн.

Однако «Челси» повторил предложение, что позволило «Эвертону» выбивать дополнительные преференции при переговорах с Моуринью.

Португальский специалист решил «убить двух зайцев», попутно избавившись от ненужного ему уже воспитанника «ирисок» и легенды «МЮ» Уэйна Руни. Он прилагался к £75 млн в качестве бесплатного довеска.

К тому же важным нюансом сделки является тот факт, что при переходе Лукаку в «Юнайтед» £10 млн комиссионных получит агент игрока знаменитый Мино Райола.

При оформлении трансфера в Лондон сумма агентского вознаграждения окажется ниже, так что неудивительно, что Райола настаивает на трансфере именно в «Манчестер».

Собственно, с этим клубом у агента сложились отличные деловые отношения. Прошлым летом он заработал у манкунианцев €27 млн за содействие в переходах Поля Погба из «Ювентуса» и того же Ибрагимовича из «ПСЖ».

Сумма получилась столь солидной, потому что Златан переехал в Англию на правах свободного агента, и клубу ничего не пришлось платить парижанам.

Кроме того, Райола привел в «МЮ» прошлым летом еще одного своего клиента — Генриха Мхитаряна. На его переходе из дортмундской «Боруссии» агент заработал €8 млн.

Впрочем, по последней информации, «Манчестер Юнайтед» уже 8 июля планирует объявить о переходе Лукаку.

Сумма сделки в итоге оценивается в £100 млн фунтов, из которых £75 млн будут прямой ценой продажи, £15 млн «Эвертон» может впоследствии получить в качестве бонусов, а £10 млн — цена Уэйна Руни, который все-таки снова станет игроком родного клуба.

О сделке должно быть объявлено по прибытии «Юнайтед» в Лос-Анджелес, где команда проведет несколько встреч в рамках подготовки к сезону, но легенда клуба Фил Невилл уже выложил фото Лукаку в футболке «Ман Юнайтед» в своем твиттере.

Лукаку выступает за сборную Бельгии, в составе которой в 58 матчах он забил уже 23 гола.