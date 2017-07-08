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8 июля 2017, 10:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

МЮ объявил о договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.

Манчестер Юнайтед объявил о достижении договорённости с <span class=error>Эвертоном</span> по трансферу нападающего <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span>. Увеличить
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«Клуб рад объявить о достижении договоренности с «Эвертоном» по сумме трансфера Ромелу Лукаку.

Теперь клуб начал обсуждать с Лукаку условия личного контракта, после чего игрок пройдет процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже", — говорится в заявлении на сайте «МЮ».

Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний бельгиец выступает за «ирисок» с 2013 года.

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