МЮ объявил о договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку
«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.
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«Клуб рад объявить о достижении договоренности с «Эвертоном» по сумме трансфера Ромелу Лукаку.
Теперь клуб начал обсуждать с Лукаку условия личного контракта, после чего игрок пройдет процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже", — говорится в заявлении на сайте «МЮ».
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний бельгиец выступает за «ирисок» с 2013 года.
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