«Манчестер Юнайтед» намерен сделать новое предложение «Тоттенхэму» по Дайеру

Ранее сообщалось, что в «МЮ» может перейти полузащитник «Челси» Неманья Матич, но после того, как манкунианцы опередили лондонский клуб в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку, маловероятно, что синие отпустят Матича в стан «красных дьяволов». В результате «МЮ» вновь нацелился на Дайера.

Ранее «шпоры» уже отклонили одно предложение, дав понять, что 23-летний футболист не продаётся. По данным источника, новое предложение может составить около £ 50 млн.