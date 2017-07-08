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8 июля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать новое предложение «Тоттенхэму» по Дайеру

«Манчестер Юнайтед» предпримет вторую попытку приобрести полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера, сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что в «МЮ» может перейти полузащитник «Челси» Неманья Матич, но после того, как манкунианцы опередили лондонский клуб в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку, маловероятно, что синие отпустят Матича в стан «красных дьяволов». В результате «МЮ» вновь нацелился на Дайера.

Ранее «шпоры» уже отклонили одно предложение, дав понять, что 23-летний футболист не продаётся. По данным источника, новое предложение может составить около £ 50 млн.

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