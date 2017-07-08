«Автор победного гола в ворота “Днепра” в Лиге Европы». Шесть фактов о новичке «Актобе» Рамизе Муареме Муареме

1. До переезда в Казахстан Муарем выступал за македонские «Работнички» и «Тетекс», турецкие «Ордуспор» и «Эскишехирспор» и азербайджанский «Карабах».



2. Муарем выступал за сборные Македонии младших возрастов (U-17, U-19 и U-21), а в сентябре 2011 года состоялся его дебют в национальной команде. Всего он провел за национальную сборную Македонии шесть официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В последний раз Муарем выходил на поле в футболке сборной в июне 2015-го.



3. Муарем — опытный еврокубковый боец — в общей сложности к 28 годам он провел 7 матчей в Лиге чемпионов, где забил один гол, и 29 матчей в Лиге Европы — четыре мяча и один ассистентский балл.



4. В групповом турнире Лиги Европы сезона-2014/15 македонский хавбек стал автором победного гола в выездном матче (1:0) против украинского «Днепра» — будущего финалиста турнира.



5. Муарем — универсал. Он может сыграть на пяти позициях — правый полузащитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, левый полузащитник и левый вингер. Приоритетной для него является последняя.



6. С 2010 года трансферная стоимость 28-летнего македонца, по данным Transfermarkt.de, практически не менялась, колеблясь от 425 до 500 тысяч евро. Актуальный «ценник» — 450 тысяч.