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8 июля 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Автор победного гола в ворота “Днепра” в Лиге Европы». Шесть фактов о новичке «Актобе» Рамизе Муареме Муареме

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о македонском полузащитнике «Актобе» Рамизе Муареме Муареме.

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о македонском полузащитнике <span class=error>Актобе</span> <span class=error>Рамизе</span> <span class=error>Муареме</span> <span class=error>Муареме</span>. Увеличить
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1. До переезда в Казахстан Муарем выступал за македонские «Работнички» и «Тетекс», турецкие «Ордуспор» и «Эскишехирспор» и азербайджанский «Карабах».

2. Муарем выступал за сборные Македонии младших возрастов (U-17, U-19 и U-21), а в сентябре 2011 года состоялся его дебют в национальной команде. Всего он провел за национальную сборную Македонии шесть официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В последний раз Муарем выходил на поле в футболке сборной в июне 2015-го.

3. Муарем — опытный еврокубковый боец — в общей сложности к 28 годам он провел 7 матчей в Лиге чемпионов, где забил один гол, и 29 матчей в Лиге Европы — четыре мяча и один ассистентский балл.

4. В групповом турнире Лиги Европы сезона-2014/15 македонский хавбек стал автором победного гола в выездном матче (1:0) против украинского «Днепра» — будущего финалиста турнира.

5. Муарем — универсал. Он может сыграть на пяти позициях — правый полузащитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, левый полузащитник и левый вингер. Приоритетной для него является последняя.

6. С 2010 года трансферная стоимость 28-летнего македонца, по данным Transfermarkt.de, практически не менялась, колеблясь от 425 до 500 тысяч евро. Актуальный «ценник» — 450 тысяч.

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