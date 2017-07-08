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8 июля 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» расстался с воспитанником ПСЖ

Павлодарский «Иртыш» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с французским форвардом Франком Джа Джедже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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31-летний ивуариец с французским паспортом провел в «Иртыше» лишь полгода, так и не сумев закрепиться в основном составе «сине-белых». Джа Джедже принял участие в 15 матчах КПЛ и стал автором двух мячей. Стороны решили расторгнуть отношения, и нападающий в ближайшее время отбудет домой.

Франк Джа Джедже является воспитанником ПСЖ, но играл в составе парижан крайне мало, и больше времени провел по арендам в скромных «Бресте» и «Гренобле». В итоге, «Гренобль» выкупил молодого нападающего, а вскоре он перешел в более именитый «Страсбур». Но там у него не сложилось, и он продолжил хождение по клубам: «Арль-Авиньон», «Ницца». После чего уехал в чемпионат Украины. В составе одесского «Черноморца» Джа Джедже отыграл 37 матчей и забил семь мячей, после чего перебрался в норвежский «Сарпсборг». Затем карьера его вновь пошла по наклонной: минское «Динамо», «Хиберниан» из Шотландии и короткая командировка в катарскую «Аль-Шаханию».

Напомним, что ранее «Иртыш» также расстался с нападающим Сержом Бандо, хавбеком Нурболом Жумаскалиевым и с парой оборонцев — Лашой Двали и Евгением Ткачуком. На их места «пентакампеоны» подписали сербского защитника Марио Маслача, его коллегу по амплуа и соотечественника Милоша Стаменковича, молдавского форварда Игоря Бугаева, а также казахстанца Дамира Даутова.

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