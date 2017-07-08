«Ордабасы» подписал форварда «Црвены Звезды»

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29-летний сербский форвард призван усилить атакующую линию команды Алексея Петрушина. Последним клубом Вуяклия была «Црвена Звезда», которой скоро предстоит противостояние с «Иртышом» во втором отборочном раунде Лиги Европы. В Белграде этот нападающий играл недолго и немного: восемь матчей и два гола за полгода.

До «Црвены Звезды» Вуяклия играл в составе «Бораца» из Чачака и «Спартака» из Субботицы. Между ними был период в «Хайдуке» из Кулы. Есть у него и опыт выступлений в зарубежном чемпионате: некоторое время он защищал цвета «Аль-Шабаба» из ОАЭ.

Самое интересное заключается в том, что полтора года назад этот форвард уже подписывал контракт с «Ордабасы». Правда, предварительный. Но дальше этого дело не зашло. Вуяклия сложно назвать результативным форвардом. Более или менее запоминающийся сезон он провел как раз перед тем, как перебраться в Шымкент: в сезоне 2015/2017 серб забил 15 мячей в 34 матчах. Но ни до, ни после этого Вуяклия подобным результатами похвастаться не мог.

Ранее сообщалось, что «Ордабасы» подписал хавбека из Хорватии Оливера Петрака. Также в стан шымкентцев в летний период дозаявок перебрался экс-форвард «Атырау» Виталий Ли.

Напомним, что в четверг шымкентцы вылетели из Лиги Европы, уступив в первом же раунде боснийскому «Широки Бриег» в двухматчевом противостоянии.