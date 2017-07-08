Дриусси попрощался с фанатами «Ривер Плейт»

Под видео Дриусси опубликовал краткое обращение к фанатам: «Я всегда буду с радостью возвращаться сюда, потому что люблю вас и этот клуб и потому что виноват, что ухожу. Спасибо вам за всё. Я сохраню все наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!»



Ранее сообщалось, что Себастьян отправится в Европу 11 июля для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «Зенита». 21-летний форвард должен подписать пятилетний контракт с петербургской командой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!⚪️?⚪️. "Hasta pronto". <a href="https://t.co/RuAFwTmdXa">pic.twitter.com/RuAFwTmdXa</a></p>— Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) <a href="https://twitter.com/SebadriussiOk/status/883435975535468544">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>