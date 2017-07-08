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8 июля 2017, 1:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дриусси попрощался с фанатами «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси разместил в своём «твиттере» видео, в котором находится подборка его голов за команду, а также несколько фотографий с завоёванными трофеями.

Нападающий <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> Себастьян Дриусси разместил в своём <span class=error>твиттере</span> видео в котором находится подборка его голов за команду а также несколько <span class=stop>фото</span><span class=error>графий</span> с завоёванными трофеями. Увеличить
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Под видео Дриусси опубликовал краткое обращение к фанатам: «Я всегда буду с радостью возвращаться сюда, потому что люблю вас и этот клуб и потому что виноват, что ухожу. Спасибо вам за всё. Я сохраню все наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!»

Ранее сообщалось, что Себастьян отправится в Европу 11 июля для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «Зенита». 21-летний форвард должен подписать пятилетний контракт с петербургской командой.

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