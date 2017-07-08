Экс-футболист «Анжи» Карсела-Гонсалес подписал контракт с греческим «Олимпиакосом»

Срок и условия соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются. Сезон-2016/17 Карсела-Гонсалес провел в «Гранаде» и в 22 матчах чемпионата Испании забил пять голов.

Российским болельщикам футболист, имеющий двойное гражданство (Бельгия, Марокко), знаком по выступлениям за махачкалинский «Анжи». С 2011 по 2013 год Карсела-Гонсалес провел за махачкалинскую команду 47 матчей, в которых забил два мяча.