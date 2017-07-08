Экс-футболист «Анжи» Карсела-Гонсалес подписал контракт с греческим «Олимпиакосом»
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт. Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальном сайте греческого футбольного клуба.
Срок и условия соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются. Сезон-2016/17
Российским болельщикам футболист, имеющий двойное гражданство (Бельгия, Марокко), знаком по выступлениям за махачкалинский «Анжи». С 2011 по 2013 год
Ранее состав «Олимпиакоса» пополнил еще один футболист, игравший в чемпионате России —
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