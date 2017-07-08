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8 июля 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Анжи» Карсела-Гонсалес подписал контракт с греческим «Олимпиакосом»

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальном сайте греческого футбольного клуба.

Срок и условия соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются. Сезон-2016/17 Карсела-Гонсалес провел в «Гранаде» и в 22 матчах чемпионата Испании забил пять голов.

Российским болельщикам футболист, имеющий двойное гражданство (Бельгия, Марокко), знаком по выступлениям за махачкалинский «Анжи». С 2011 по 2013 год Карсела-Гонсалес провел за махачкалинскую команду 47 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее состав «Олимпиакоса» пополнил еще один футболист, игравший в чемпионате России — экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике.

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