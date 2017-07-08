«Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» по форварду «Эвертона» Лукаку

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В четверг в британских СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Эвертоном» о переходе Лукаку за 75 миллионов фунтов стерлингов. При этом в «Юнайтед» намерены завершить сделку до отъезда в турне по США, который запланирован на воскресенье.

По сообщению источника, «Челси» повторил в финансовом плане предложение манкунианцев, и теперь 24-летний форвард должен сам решить, в каком клубе ему выступать.

Ранее Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщил, что главный тренер «Челси» Антонио Конте потребовал у руководства клуба приобрести Лукаку за любые деньги. Именно из «Челси» нападающий перешел в «Эвертон» летом 2014 года за 28 миллионов фунтов, проведя перед этим один сезон в составе «ирисок» на правах аренды. Всего за «Эвертон» бельгиец провел в общей сложности 166 матчей и забил 87 мячей.