Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд MLS с «Реалом»
Пресс-служба MLS объявила имена 11 игроков, которые путём голосования болельщиков были выбраны в основной состав сборной чемпионата на Матч всех звёзд MLS с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 2 августа в Чикаго.
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В сборную всех звёзд североамериканского чемпионата вошли следующие игроки: вратарь Тим Ховард («Колорадо Рэпидз»); защитники Грегори Гарса («Атланта Юнайтед»), ДаМаркус Бизли («Хьюстон Динамо»); полузащитники Грэм Зуси («Спортинг Канзас-Сити), Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр»), Майкл Брэдли («Торонто»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Кака («Орландо Сити»); нападающие Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»), Себастьян Джовинко («Торонто») Неманья Николич («Чикаго Файр»).
Помимо основного состава, в сборной всех звёзд MLS будет 13 запасных игроков, которых выберет наставник команды — главный тренер «Чикаго Файр» Велько Паунович.
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