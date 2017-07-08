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8 июля 2017, 0:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд MLS с «Реалом»

Пресс-служба MLS объявила имена 11 игроков, которые путём голосования болельщиков были выбраны в основной состав сборной чемпионата на Матч всех звёзд MLS с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 2 августа в Чикаго.

<nobr>Пресс-служба</nobr> MLS объявила имена 11 игроков которые путём голосования болельщиков были выбраны в основной состав сборной чемпионата на Матч всех звёзд MLS с мадридским Реалом. Увеличить
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В сборную всех звёзд североамериканского чемпионата вошли следующие игроки: вратарь Тим Ховард («Колорадо Рэпидз»); защитники Грегори Гарса («Атланта Юнайтед»), ДаМаркус Бизли («Хьюстон Динамо»); полузащитники Грэм Зуси («Спортинг Канзас-Сити), Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр»), Майкл Брэдли («Торонто»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Кака («Орландо Сити»); нападающие Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»), Себастьян Джовинко («Торонто») Неманья Николич («Чикаго Файр»).

Помимо основного состава, в сборной всех звёзд MLS будет 13 запасных игроков, которых выберет наставник команды — главный тренер «Чикаго Файр» Велько Паунович.

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