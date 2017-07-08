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8 июля 2017, 0:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

38-летний Йиранек подписал контракт с чешской «Дуклой»

38-летний чешский защитник Мартин Йиранек, известный в России по выступлениям за «Спартак», «Ахмат» и «Томь», стал игроком чешской команды «Дукла». Как сообщает официальный сайт клуба из Праги, контракт с опытным футболистом рассчитан до лета 2018 года.

Предыдущим клубом Йиранека был чешский «Пршибрам», контракт с которым он подписал летом прошлого года.

В апреле Йиранек заявил «Чемпионату», что заканчивать с футболом пока не собирается и планирует играть минимум до 40 лет.

Дукла ББ
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