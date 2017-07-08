38-летний Йиранек подписал контракт с чешской «Дуклой»

Предыдущим клубом Йиранека был чешский «Пршибрам», контракт с которым он подписал летом прошлого года.

В апреле Йиранек заявил «Чемпионату», что заканчивать с футболом пока не собирается и планирует играть минимум до 40 лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">Do Dukly přichází Martin Jiránek, který na Julisce podepsal roční smlouvu. <a href="https://twitter.com/hashtag/HETliga?src=hash">#HETliga</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/prestupy?src=hash">#prestupy</a><a href="https://t.co/O00tOe1a09">https://t.co/O00tOe1a09</a> <a href="https://t.co/0mpVZ9fqwa">pic.twitter.com/0mpVZ9fqwa</a></p>— FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) <a href="https://twitter.com/FKDuklaPraha/status/883309348633669632">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>