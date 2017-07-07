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7 июля 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эспаньол» подписал контракт с экс-футболистом клуба «Реал Сосьедад» Гранеро

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. «Эспаньол» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Эстебаном Гранеро, ранее выступавшим за «Реал Сосьедад».

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Как сообщается, 30-летний полузащитник заключил с клубом из Барселоны соглашение сроком на до 30 июня 2020 года. В «Эспаньол» Гранеро перешел на правах свободного агента, так как ранее разорвал контракт с «Реалом Сосьедад».

Гранеро является воспитанником мадридского «Реала» и начал карьеру в третьей команде «сливочных» в 2004 году. С 2007 по 2009 год играл за «Хетафе», а с 2009 по 2012 — снова за «Реал». С 2012 по 2014 годы хавбек защищал цвета английского «Куинз Парк Рейнджерс», откуда перешел в «Реал Сосьедад».

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