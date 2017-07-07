Палкин: «Шахтёр» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб продолжает добиваться дисквалификации полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, в прошлом выступавшего за «Уфу».
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Видимо, что-то случилось...
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«Никто и не скрывал, что “Шахтёр” продолжает добиваться дисквалификации Зинченко. Изначально, когда произошла эта ситуация, мы сказали, что будем обращаться в определённые инстанции. Вопрос рассмотрения достаточно долгий, он растягивается на месяцы.
Такие дела быстро не решаются. Сначала проходит заседание, и лишь через
В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырёхлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за «Шахтёр». Украинский клуб был против трансфера, поэтому «Уфа» обратилась в ФИФА. Международная организация ограничилась лишь тем, что обязала Зинченко заплатить «Шахтёру» € 8 тыс. в качестве штрафа. Донецкий клуб в свою очередь принял решение обратиться в CAS. Заседание в Лозанне по делу Зинченко прошло 5 июля, его итоги пока не известны.
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