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7 июля 2017, 23:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Лучано Спаллетти: «Интер» пообещал мне определенные трансферы, а обещания нужно выполнять

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал трансферную политику клуба.

Главный тренер <span class=error>Интера</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> прокомментировал трансферную политику клуба. Увеличить
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— Мне пообещали определенные трансферы. Если клуб не сдержит свое обещание, я обязательно расскажу об этом журналистам. Когда делаются обещания, их нужно выполнять и покупать нужных игроков.

Как я уже говорил, я не талантливее тех тренеров, которые были моими предшественниками. Нам нужны игроки, чтобы интегрировать их в состав, который еще не укомплектован, — заявил Спаллетти.

Напомним, бывший главный тренер «Зенита» покинул «Рому» по окончании сезона-2016/17 и возглавил миланский «Интер».

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