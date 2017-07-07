Руни согласен пойти на уступки по зарплате ради перехода в «Эвертон»

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Ради возвращения в мерсисайдский клуб англичанин готов пойти на понижение зарплаты, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Уэйн играл за «Эвертон» в 2002 — 2004 годах, а в системе клуба из Ливерпуля он находился с 1995 года.

Уэйн Руни забил 53 мяча в 119 матчах за сборную Англии.