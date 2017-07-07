«Бетис» объявил о переходе полузащитника сборной Мексики Гуардадо

Первый европейским клубом Гуардадо был «Депортиво». Затем он выступал за «Валенсию», «Байер» и «ПСВ Эйндховен», в котором провёл последние три сезона.

За национальную команду Гуардадо сыграл 136 матчей и забил 24 мяча, участвовал в трёх чемпионатах мира.

Также «Бетис» арендовал у «Суонси Сити» на один сезон 25-летнего испанского защитника Хорди Амата.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? OFICIAL | El Real Betis incorpora a Andrés Guardado para las tres próximas temporadas<br><br>➡️ <a href="https://t.co/nMEyeJnFJX">https://t.co/nMEyeJnFJX</a><a href="https://twitter.com/hashtag/RenuevaPorElBetis?src=hash">#RenuevaPorElBetis</a> <a href="https://t.co/yoaKaD41V2">pic.twitter.com/yoaKaD41V2</a></p>— Real Betis Balompié (@RealBetis) <a href="https://twitter.com/RealBetis/status/883372958630240256">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>