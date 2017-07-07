«Бетис» объявил о переходе полузащитника сборной Мексики Гуардадо
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо перешёл в «Бетис» из «ПСВ Эйндховен». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, соглашение с 30-летним хавбеком рассчитано на три сезона — до 2020 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.
Первый европейским клубом Гуардадо был «Депортиво». Затем он выступал за «Валенсию», «Байер» и «ПСВ Эйндховен», в котором провёл последние три сезона.
За национальную команду Гуардадо сыграл 136 матчей и забил 24 мяча, участвовал в трёх чемпионатах мира.
Также «Бетис» арендовал у «Суонси Сити» на один сезон 25-летнего испанского защитника Хорди Амата.
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