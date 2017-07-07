Футболист сборной Ирландии Джонатан Уолтерс перешел из «Сток Сити» в «Бернли»
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. «Бернли» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом сборной Ирландии Джонатаном Уолтерсом, ранее выступавшим за другой клуб английской премьер-лиги — «Сток Сити».
Как сообщается, 33-летний нападающий подписал с «Бернли» соглашение сроком на два года. Сумма трансфера и иные детали контракта игрока не разглашаются.
Уолтерс начинал профессиональную карьеру в «Блэкберн Роверс» в 2000 году, после выступал за «Болтон Уондерерс», «Халл Сити», «Кру Александра», «Барнсли», «Сканторп Юнайтед», «Рексем», «Честер Сити», «Ипсвич Таун», а в 2010 году стал игроком «Сток Сити», за который играл на протяжении последних семи сезонов.
Всего за «Сток» Уолтерс провел 271 матч в различных турнирах, в которых забил 62 мяча. Также в активе форварда 49 матчей и 13 мячей за сборную Ирландии.
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