Конте недоволен срывом трансфера Лукаку в «Челси»

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Отмечается, что итальянец не будет мириться с потерей такого игрока, как Лукаку. По информации СМИ, «Юнайтед» заплатит за Лукаку 100 миллионов евро и отдаст «Эвертону» Уэйна Руни.

24-летний футболист играет за «Эвертон» с 2014 года, провел за клуб 166 матчей, забил 87 голов и отдал 29 передач. Отметим, что Лукаку играл за «Челси».