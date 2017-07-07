Конте недоволен срывом трансфера Лукаку в «Челси»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен действием руководства клуба по трансферу нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports. Ранее стало известно, что бельгиец с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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Отмечается, что итальянец не будет мириться с потерей такого игрока, как Лукаку. По информации СМИ, «Юнайтед» заплатит за Лукаку 100 миллионов евро и отдаст «Эвертону» Уэйна Руни.
24-летний футболист играет за «Эвертон» с 2014 года, провел за клуб 166 матчей, забил 87 голов и отдал 29 передач. Отметим, что Лукаку играл за «Челси».
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