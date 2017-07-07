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7 июля 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Конте недоволен срывом трансфера Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен действием руководства клуба по трансферу нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports. Ранее стало известно, что бельгиец с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> недоволен действием руководства клуба по трансферу нападающего <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span>. Увеличить
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Отмечается, что итальянец не будет мириться с потерей такого игрока, как Лукаку. По информации СМИ, «Юнайтед» заплатит за Лукаку 100 миллионов евро и отдаст «Эвертону» Уэйна Руни.

24-летний футболист играет за «Эвертон» с 2014 года, провел за клуб 166 матчей, забил 87 голов и отдал 29 передач. Отметим, что Лукаку играл за «Челси».

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