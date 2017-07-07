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7 июля 2017, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нето перешёл из «Ювентуса» в «Валенсию», отступные в новом клубе — € 80 млн

«Валенсия» объявила о переходе из «Ювентуса» голкипера Нето. Контракт бразильца с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, сумма отступных составит € 80 млн.

Валенсия объявила о переходе из <span class=error>Ювентуса</span> голкипера <span class=error>Нето</span>. Увеличить
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«Летучие мыши» не объявили суммы трансфера, однако ранее сообщалось, что она составит € 7 млн.

Нето перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2015 году. В составе «старой синьоры» за это время страж ворот сыграл 22 матчах, в которых пропустил 15 мячей. 27-летний футболист был готов к смене обстановки после того, как просидел весь прошлый сезон за спиной Джанлуиджи Буффона.

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Футболист сборной Ирландии Джонатан Уолтерс перешел из «Сток Сити» в «Бернли»

Футболист сборной Ирландии Джонатан Уолтерс перешел из «Сток Сити» в «Бернли»

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. «Бернли» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом сборной Ирландии Джонатаном Уолтерсом, ранее выступавшим за другой клуб английской премьер-лиги — «Сток Сити».
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