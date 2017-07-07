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7 июля 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» за несколько часов продал все абонементы на новый сезон

«Ювентус» распродал абонементы на домашние матчи нового сезона. Как сообщает официальный сайт клуба, болельщики приобрели 29 300 мест на стадионе туринцев.

<span class=error>Ювентус</span> распродал абонементы на домашние матчи нового сезона. Увеличить
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Из них 25 300 — это продленные абонементы, а 4 000 — места премиум-класса. Для этого потребовалось всего несколько часов в первый день, когда абонементы поступили в свободную продажу.

Стадион в Турине вмещает в себя 41 475 человек. Отмечается, что руководство специально сохраняет определенное количество мест для болельщиков, которые не покупают абонементы, а посещают только отдельные матчи сезона.

В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат Италии и Кубок страны. Кроме того, туринцы вышли в финал Лиги чемпионов, где они сыграли против «Реала» (1:4).

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