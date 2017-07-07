«Ювентус» за несколько часов продал все абонементы на новый сезон

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Из них 25 300 — это продленные абонементы, а 4 000 — места премиум-класса. Для этого потребовалось всего несколько часов в первый день, когда абонементы поступили в свободную продажу.

Стадион в Турине вмещает в себя 41 475 человек. Отмечается, что руководство специально сохраняет определенное количество мест для болельщиков, которые не покупают абонементы, а посещают только отдельные матчи сезона.

В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат Италии и Кубок страны. Кроме того, туринцы вышли в финал Лиги чемпионов, где они сыграли против «Реала» (1:4).