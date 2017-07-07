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7 июля 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Куцка перешёл из «Милана» в «Трабзонспор»

Пресс-служба «Трабзонспора» объявила о трансфере полузащитника «Милана» Юрая Куцки. Контракт со словацким футболистом рассчитан до конца сезона-2019/20. Детали перехода не разглашаются.

В «Милане» Юрай Куцка играл с 2015 года, куда перешёл из «Дженоа». За россонери 30-летний полузащитник провёл в общей сложности 67 официальных матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

По неофициальным данным, сумма сделки составила € 6 млн. Два года назад «Милан» заплатил за полузащитника сборной Словакии € 3 млн.

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