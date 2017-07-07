Агент Милевского: «Динамо-Брест» постарается удивить футбольный мир

«Повторюсь для всех хейтеров Милевского — Артёма никто не выгонял из “Тосно”. У него был контракт до лета 2018 года. Он очень здорово выглядел на сборах в Словении, в игре против “Вардара” вышел и сделал голевую передачу, и “Тосно” выиграл 1:0.



Инициатором перехода были мы — Артёму важно играть и иметь постоянную практику. После предложения и встречи с “Динамо” мы попросили руководство “Тосно” и главного тренера Дмитрия Парфёнова отпустить его. В итоге тут был найден компромисс. Были и другие предложения: из российской Премьер-Лиги, по два предложения из Греции и Кипра. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.



Артём давно хотел вернуться в Беларусь. У него отец из Брестской области, живёт рядом и точно побывает на матчах сына. Мы взяли в “Динамо” 32-й номер — он в 32 года вернулся домой. Поверьте, Брест будет на слуху, там очень большие амбиции и цели. В клубе много креативных идей, они постараются удивить футбольный мир. Мне во всяком случае так показалось», — сказал Панков в интервью Sportarena.