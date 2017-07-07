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7 июля 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» будет добиваться дисквалификации судьи Игоря Алешина

Спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин прокомментировал корреспонденту Sports.kz вчерашнюю игру Премьер-Лиги между «Астаной» и кызылординским «Кайсаром».

— Вчера наш клуб одержал победу в матче чемпионата страны. Но победа далась непросто не только потому, что «Кайсар» — весьма сильная команда. Наша команда сражалась на поле не только с соперником, но и с неквалифицированным судейством главного арбитра встречи Игоря Алешина из Павлодара.

Обычно мы не комментируем действия судей, но тот вопиющий беспредел, с которым мы столкнулись вчера, заставил меня выразить мнение нашего клуба. Господин Алешин в третий раз в этом сезоне обслуживает матчи с участием «Астаны» и все три матча им совершаются очень странные ошибки, причем от его неквалифицированной работы страдает именно наш клуб.

Мы уверены, что руководство департамента судейства и инспектирования ФФК примет к сведению наши замечания, которые мы оформим отдельным письмом, и разберется с той не профессиональной работой, которую выполняет господин Алешин. Однако, мы уверены, что такие арбитры как Игорь Алешин не должны допускаться к матчам чемпионата Казахстана среди команд премьер-лиги. Со своей стороны мы будем добиваться всеми имеющимися законными методами отстранения Игоря Алешина от судейской работы, — сказал Коночкин.

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