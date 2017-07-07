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7 июля 2017, 18:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ташуев не смог возглавить «Тобол» по семейным обстоятельствам

Российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого была «Кубань», сообщил, что не смог возглавить казахстанский клуб «Тобол» по семейным обстоятельствам.

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«К сожалению, я не смогу возглавить “Тобол” по семейным обстоятельствам. Уже были достигнуты определённые договорённости, начали работу по селекции. Обстоятельства складываются так, что я не могу сейчас быть вдали от семьи, поэтому пришлось отказаться от предложения “Тобола”. Будем искать вариант поближе к дому», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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