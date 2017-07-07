Врач: Аршавин приехал в «Кайрат» с восемью килограммами лишнего веса

«Когда я работал в “Кайрате”, к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема — он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнёт играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырёх недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привёл себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию», — сказал Родинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.