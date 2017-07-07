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7 июля 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Врач: Аршавин приехал в «Кайрат» с восемью килограммами лишнего веса

Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о том, как во время работы в «Кайрате» он столкнулся с тем, что российский нападающий Андрей Аршавин приехал в клуб с лишним весом, однако это не помешало ему позже стать одним из лучших футболистов чемпионата Казахстана.

Врач московского Динамо Александр Родионов рассказал о том как во время работы в <span class=error>Кайрате</span> он столкнулся с тем что российский нападающий Андрей <span class=error>Аршавин</span> приехал в клуб с лишним весом однако это не помешало ему позже стать одним из лучших футболистов чемпионата Казахстана. Увеличить
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«Когда я работал в “Кайрате”, к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема — он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнёт играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырёх недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привёл себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию», — сказал Родинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

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