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7 июля 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матьё перешёл из «Барселоны» в «Спортинг» на правах свободного агента

Защитник Жереми Матьё договорился о досрочном расторжении контракта с «Барселоной» и продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

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Матьё перешёл в «Барселону» летом 2014 года и с тех пор выиграл с каталонской командой девять трофеев. В общей сложности 33-летний французский футболист принял участие в 91 матче «Барселоны» и забил 4 гола.

Контракт Матьё со «Спортингом» рассчитан на два года и включает в себя сумму отступных в размере € 60 млн, сообщает официальный сайт португальского клуба.

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