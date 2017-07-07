Матьё перешёл из «Барселоны» в «Спортинг» на правах свободного агента

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Матьё перешёл в «Барселону» летом 2014 года и с тех пор выиграл с каталонской командой девять трофеев. В общей сложности 33-летний французский футболист принял участие в 91 матче «Барселоны» и забил 4 гола.

Контракт Матьё со «Спортингом» рассчитан на два года и включает в себя сумму отступных в размере € 60 млн, сообщает официальный сайт португальского клуба.