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7 июля 2017, 16:35 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» удалил фото располневшего Мхитаряна

Английский «Манчестер Юнайтед» удалил из клубного Twitter-аккаунта фотографии располневшего армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Журналист издания Daily Cannon выложил скриншот с удаленным фото футболиста в Twitter.

Английский Манчестер Юнайтед удалил из клубного Twitter-аккаунта фотографии располневшего армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. В команде приняли такое решение из-за того что пользователи соцсети подвергли физическую форму 28-летнего футболиста резкой критике. Увеличить
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«МЮ удалил фотографию Мхитаряна после того, как в Twitter раскритиковали физическую форму игрока», — написал журналист.

Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За это время он принял участие в 41 матче, забил 11 мячей и отдал пять передач. В сезоне-2016/17 армянский хавбек в составе МЮ выиграл Лигу Европы.

Ранее Мхитарян выступал за армянский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», а также дортмундскую «Боруссию». Он вызывается в сборную Армении с 2007 года. В составе национальной команды он провел 63 матча и записал на свой счет 22 гола.

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