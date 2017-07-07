«Манчестер Юнайтед» удалил фото располневшего Мхитаряна

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">United have deleted this tweet after Mkhitaryan took some abuse on twitter over being out of shape <a href="https://t.co/LHioGr5X4p">pic.twitter.com/LHioGr5X4p</a></p>— AFC Dan (@afcDW) <a href="https://twitter.com/afcDW/status/882960665928925184">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«МЮ удалил фотографию Мхитаряна после того, как в Twitter раскритиковали физическую форму игрока», — написал журналист.

Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За это время он принял участие в 41 матче, забил 11 мячей и отдал пять передач. В сезоне-2016/17 армянский хавбек в составе МЮ выиграл Лигу Европы.

Ранее Мхитарян выступал за армянский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», а также дортмундскую «Боруссию». Он вызывается в сборную Армении с 2007 года. В составе национальной команды он провел 63 матча и записал на свой счет 22 гола.