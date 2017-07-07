Футболист «Ювентуса» со штрафного пробил стенку из 17 человек

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Paulo Dybala vs the ultimate wall ? <a href="https://t.co/9CXusu2d1j">pic.twitter.com/9CXusu2d1j</a></p>— Football Vines (@FootballVines) <a href="https://twitter.com/FootballVines/status/882961771614621696">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эпизод произошел во время благотворительного матча в Аргентине. К футболистам в стенке присоединились фанаты, выбежавшие на поле с трибун, но Дибала все равно забил гол.

23-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. За это время он провел в составе команды 94 матча во всех турнирах и забил 42 мяча. Ранее он играл за итальянский «Палермо» и аргентинский «Институто».