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7 июля 2017, 13:05 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Футболист «Ювентуса» со штрафного пробил стенку из 17 человек

Полузащитник туринского «Ювентуса» Паоло Дибала забил со штрафного удара, обведя стенку из 17 игроков и болельщиков соперника, выстроившихся на линии ворот.

Полузащитник туринского Ювентуса Паоло Дибала забил со штрафного удара обведя стенку из 17 игроков и болельщиков соперника выстроившихся на линии ворот. Эпизод произошел во время благотворительного матча в Аргентине. К футболистам присоединились фанаты выбежавшие на поле с трибун но Дибала все равно забил гол. Увеличить
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Эпизод произошел во время благотворительного матча в Аргентине. К футболистам в стенке присоединились фанаты, выбежавшие на поле с трибун, но Дибала все равно забил гол.

23-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. За это время он провел в составе команды 94 матча во всех турнирах и забил 42 мяча. Ранее он играл за итальянский «Палермо» и аргентинский «Институто».

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