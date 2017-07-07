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7 июля 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Манчестер Юнайтед» согласен отпустить Уэйна Руни в «Эвертон» бесплатно

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» согласилось отпустить нападающего Уэйна Руни в «Эвертон» без компенсации за трансфер, сообщает Daily Mail.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Руководство футбольного клуба Манчестер Юнайтед согласилось отпустить нападающего <span class=error>Уэйна</span> <span class=error>Руни</span> в <span class=error>Эвертон</span> без компенсации за трансфер сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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По данным издания, «Эвертон» был готов заплатить «МЮ» 10 миллионов фунтов за трансфер Руни, а самому игроку предложить заработную плату в размере 150 тысяч в неделю. Однако решение манкунианцев позволит 31-летнему Руни обсуждать более высокую зарплату с ливерпульской командой.

Ранее стало известно, что Руни, который в прошедшем сезоне провел 39 игр за «МЮ» и забил 8 мячей, не включен в состав команды на предсезонный тур в США.

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона», воспитанником которого он является, летом 2004 года. В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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