СМИ: «Манчестер Юнайтед» согласен отпустить Уэйна Руни в «Эвертон» бесплатно
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» согласилось отпустить нападающего Уэйна Руни в «Эвертон» без компенсации за трансфер, сообщает Daily Mail.
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По данным издания, «Эвертон» был готов заплатить «МЮ» 10 миллионов фунтов за трансфер Руни, а самому игроку предложить заработную плату в размере 150 тысяч в неделю. Однако решение манкунианцев позволит 31-летнему Руни обсуждать более высокую зарплату с ливерпульской командой.
Ранее стало известно, что Руни, который в прошедшем сезоне провел 39 игр за «МЮ» и забил 8 мячей, не включен в состав команды на предсезонный тур в США.
Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона», воспитанником которого он является, летом 2004 года. В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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