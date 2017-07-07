Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком

Произошло это во время презентации Дефо в качестве игрока «вишен».

Маленький фанат «Сандерленда» болен раком, и Дефо, который в прошлом сезоне выступал за «чёрных котов», поддержал Лоури. Вместе с ним Дефо в марте этого года вышел на поле перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018. Эта встреча стала для Дефо первой с ноября 2013 года.

В начале этой недели Дефо посетил больницу, где находится мальчик, чтобы увидеть своего друга и попрощаться.

«Брэдли был очень счастлив и не переставал прижиматься к нему, он был расслаблен», — сказала мать мальчика.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jermain Defoe in tears as he talks about his special bond with terminally ill Bradley Lowery<a href="https://t.co/N3q9AdaEYc">https://t.co/N3q9AdaEYc</a> <a href="https://t.co/D72nWWxN3y">pic.twitter.com/D72nWWxN3y</a></p>— ITV News Tyne Tees (@itvtynetees) <a href="https://twitter.com/itvtynetees/status/883021619723108353">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>