Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком
Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо не смог сдержать слёз, когда один из журналистов поинтересовался, что связывает его с шестилетним Брэдли Лоури.
Произошло это во время презентации Дефо в качестве игрока «вишен».
Маленький фанат «Сандерленда» болен раком, и Дефо, который в прошлом сезоне выступал за «чёрных котов», поддержал Лоури. Вместе с ним Дефо в марте этого года вышел на поле перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018. Эта встреча стала для Дефо первой с ноября 2013 года.
В начале этой недели Дефо посетил больницу, где находится мальчик, чтобы увидеть своего друга и попрощаться.
«Брэдли был очень счастлив и не переставал прижиматься к нему, он был расслаблен», — сказала мать мальчика.
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