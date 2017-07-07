Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30312325/
7 июля 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо не смог сдержать слёз, когда один из журналистов поинтересовался, что связывает его с шестилетним Брэдли Лоури.

Произошло это во время презентации Дефо в качестве игрока «вишен».

Маленький фанат «Сандерленда» болен раком, и Дефо, который в прошлом сезоне выступал за «чёрных котов», поддержал Лоури. Вместе с ним Дефо в марте этого года вышел на поле перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018. Эта встреча стала для Дефо первой с ноября 2013 года.

В начале этой недели Дефо посетил больницу, где находится мальчик, чтобы увидеть своего друга и попрощаться.

«Брэдли был очень счастлив и не переставал прижиматься к нему, он был расслаблен», — сказала мать мальчика.

Борнмут
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 4 новости  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО