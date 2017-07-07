СМИ сообщило о возможном переходе Жалмукана в «Тобол»
По неподтвержденной информации 21-летний полузащитник Дидар Жалмукан может продолжить карьеру в «Тоболе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Воспитанник актюбинского футбола Дидар Жалмукан в составе «Актобе» в
Нынешний сезон начинал в «Астане», сыграл 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
В «Тоболе» футболист будет выступать на правах аренды.
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