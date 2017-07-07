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7 июля 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ сообщило о возможном переходе Жалмукана в «Тобол»

По неподтвержденной информации 21-летний полузащитник Дидар Жалмукан может продолжить карьеру в «Тоболе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

По неподтвержденной информации 21-летний полузащитник <span class=error>Дидар</span> Жалмукан может продолжить карьеру в Тоболе сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Воспитанник актюбинского футбола Дидар Жалмукан в составе «Актобе» в Премьер-лиге дебютировал 20 сентября 2014 года в матче против «Кайсара» (0:0). В составе западно-казахстанского клуба сыграл 59 матчей, забил 10 мячей.

Нынешний сезон начинал в «Астане», сыграл 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

В «Тоболе» футболист будет выступать на правах аренды.

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