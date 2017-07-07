За Андре Гомеша предложили € 45 млн, но «Барселона» отклонила предложение

Согласно информации источника, один клуб, имя которого не разглашается, предложил за футболиста € 45 млн, однако каталонцы предложение отклонили. В стане сине-гранатовых уверены, что Гомеш будет полезен команде.

В минувшем сезоне Гомешу приходилось нелегко, он подвергался освистыванию на стадионе «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что интерес к Гомешу проявляют туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».