За Андре Гомеша предложили € 45 млн, но «Барселона» отклонила предложение
Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает на полузащитника Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, один клуб, имя которого не разглашается, предложил за футболиста € 45 млн, однако каталонцы предложение отклонили. В стане
В минувшем сезоне Гомешу приходилось нелегко, он подвергался освистыванию на стадионе «Камп Ноу».
Ранее сообщалось, что интерес к Гомешу проявляют туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
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