«Бешикташ» хочет арендовать Нани, приоритет «Валенсии» — продажа
«Бешикташ» проявляет интерес к очередному игроку сборной Португалии.
На днях стало известно о переходе защитника Пепе из мадридского «Реала», а теперь
A Bola со ссылкой на Plaza Deportiva сообщает, что «Бешикташ» хотел бы арендовать 30-летнего португальца, однако приоритет «Валенсии» — продажа. По данным Transfermarkt, Нани оценивается в € 10 млн, а его контракт действует до лета 2019 года.
В «Валенсию» Нани перешёл летом прошлого года из «Фенербахче».
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