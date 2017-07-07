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7 июля 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бешикташ» хочет арендовать Нани, приоритет «Валенсии» — продажа

«Бешикташ» проявляет интерес к очередному игроку сборной Португалии.

На днях стало известно о переходе защитника Пепе из мадридского «Реала», а теперь чёрно-белые нацелились на полузащитника «Валенсии» Луиша Нани.

A Bola со ссылкой на Plaza Deportiva сообщает, что «Бешикташ» хотел бы арендовать 30-летнего португальца, однако приоритет «Валенсии» — продажа. По данным Transfermarkt, Нани оценивается в € 10 млн, а его контракт действует до лета 2019 года.

В «Валенсию» Нани перешёл летом прошлого года из «Фенербахче».

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