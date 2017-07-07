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7 июля 2017, 9:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» предложил € 45 млн за полузащитника «Монако» Лемара

Полузащитник «Монако» Тома Лемар по-прежнему интересен «Арсеналу».

L’Equipe сообщает, что за 21-летнего хавбека лондонцы предложили € 45 млн.

Изначально «канониры» были готовы заплатить за французского полузащитника € 40 млн плюс бонусы, но монегаски отказались продавать игрока. Несмотря на это, «Арсенал» намерен и дальше бороться за футболиста.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Тома Лемар принял участие в 34 матчах (28 в основном составе), забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.

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