«Трабзонспор» подтвердил договорённость о переходе хавбека «Милана» Куцки
Полузащитник «Милана» Юрай Куцка продолжит карьеру в Турции.
30-летний хавбек в ближайшее время станет игроком «Трабзонспора». Об этом говорится на официальном сайте турецкого клуба.
В «Милане» Юрай Куцка играл с 2015 года, куда перешёл из «Дженоа». За россонери словацкий полузащитник провёл в общей сложности 67 официальных матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
По неофициальным данным, сумма сделки составит € 6 млн. Два года назад «Милан» заплатил за полузащитника сборной Словакии € 3 млн.
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