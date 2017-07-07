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7 июля 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Трабзонспор» подтвердил договорённость о переходе хавбека «Милана» Куцки

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка продолжит карьеру в Турции.

30-летний хавбек в ближайшее время станет игроком «Трабзонспора». Об этом говорится на официальном сайте турецкого клуба.

В «Милане» Юрай Куцка играл с 2015 года, куда перешёл из «Дженоа». За россонери словацкий полузащитник провёл в общей сложности 67 официальных матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

По неофициальным данным, сумма сделки составит € 6 млн. Два года назад «Милан» заплатил за полузащитника сборной Словакии € 3 млн.

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