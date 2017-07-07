«Трабзонспор» подтвердил договорённость о переходе хавбека «Милана» Куцки

30-летний хавбек в ближайшее время станет игроком «Трабзонспора». Об этом говорится на официальном сайте турецкого клуба.

В «Милане» Юрай Куцка играл с 2015 года, куда перешёл из «Дженоа». За россонери словацкий полузащитник провёл в общей сложности 67 официальных матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

По неофициальным данным, сумма сделки составит € 6 млн. Два года назад «Милан» заплатил за полузащитника сборной Словакии € 3 млн.