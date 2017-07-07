В «Барселоне» смирились с невозможностью покупки Верратти и думают о плане Б
Руководство «Барселоны» почти смирилось с мыслью о том, что невозможно будет приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Marca.
Согласно информации источника, в связи с этим в каталонском клубе начали думать о плане Б. На повестке дня несколько футболистов. Речь, в частности, о таких футболистах, как Даниель Себальос из «Бетиса», Андер Эррера, представляющий «Манчестер Юнайтед»,
Ранее приводились слова представителя руководства «ПСЖ» о том, что «Барселона» зря теряет время, пытаясь приобрести Верратти.
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