В «Барселоне» смирились с невозможностью покупки Верратти и думают о плане Б

Согласно информации источника, в связи с этим в каталонском клубе начали думать о плане Б. На повестке дня несколько футболистов. Речь, в частности, о таких футболистах, как Даниель Себальос из «Бетиса», Андер Эррера, представляющий «Манчестер Юнайтед», Жан-Мишель Сери, защищающий цвета «Ниццы», и Ориоль Ромеу, выступающий за «Саутгемптон».

Ранее приводились слова представителя руководства «ПСЖ» о том, что «Барселона» зря теряет время, пытаясь приобрести Верратти.