Бартомеу: Не было необходимости убеждать Месси остаться в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу раскрыл некоторые детали переговоров с нападающим команды Лионелем Месси и его отцом Хорхе Месси, который одновременно является агентом игрока.
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Видимо, что-то случилось...
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Глава каталонского клуба подчеркнул, что футболист сборной Аргентины очень хотел остаться в испанском гранде.
«Несколько месяцев назад я сказал Хорхе, что мы должны провести переговоры. Все знают, что у Лео в прошлом году было неудачное лето
Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля до 2021 или 2022 года. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.
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