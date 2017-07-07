Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30311396/
7 июля 2017, 9:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бартомеу: Не было необходимости убеждать Месси остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу раскрыл некоторые детали переговоров с нападающим команды Лионелем Месси и его отцом Хорхе Месси, который одновременно является агентом игрока.

Президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу раскрыл некоторые детали переговоров с нападающим команды <span class=error>Лионелем</span> <span class=error>Месси</span> и его отцом <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Месси</span> который одновременно является агентом игрока. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Глава каталонского клуба подчеркнул, что футболист сборной Аргентины очень хотел остаться в испанском гранде.

«Несколько месяцев назад я сказал Хорхе, что мы должны провести переговоры. Все знают, что у Лео в прошлом году было неудачное лето из-за проблем с налогами. Отец Месси мне ответил, что я должен поговорить с его сыном. Спросил Месси о его состоянии и сказал, что нужно обсудить вопрос пролонгации соглашения. Месси попросил меня вести переговоры с его отцом. Потому и я говорил всегда, что дела идут удачно. Не было необходимости убеждать Месси остаться в “Барселоне”, он всегда говорил, что хочет продолжить карьеру в нашем клубе», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля до 2021 или 2022 года. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: «Барселона» заплатит Месси 50 млн евро за продление контракта

СМИ: «Барселона» заплатит Месси 50 млн евро за продление контракта

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» выплатит аргентинскому нападающему Лионелю Месси бонус в размере €50 миллионов за продление контракта до 2021 года. Об этом сообщает портал Sport.es.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО