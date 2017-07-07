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7 июля 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» договорился с футболистом «Монако» Килианом Мбаппе о подписании контракта

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Футбольный клуб «Реал» достиг договоренности с французским нападающим «Монако» Килианом Мбаппе о заключении личного соглашения, сообщает Marca.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футбольный клуб Реал достиг договоренности с французским нападающим Монако <span class=error>Килианом</span> <span class=error>Мбаппе</span> о заключении личного соглашения сообщает Marca. Увеличить
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По данным издания, стороны договорились о подписании шестилетнего контракта с заработной платой от 6 до 7 миллионов евро.

Ожидается, что переход Мбаппе в «Реал» может состояться после того, как мадридский клуб завершит сделку по продаже нападающего Альваро Мораты в английский «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что две недели назад «сливочные» предложили «Монако» 110 миллионов евро за 18-летнего француза, однако монегаски, рассчитывающие получить 130 миллионов, ответили отказом.

Мбаппе оказался в системе «Монако» в 2013 году, а спустя два года дебютировал в основной команде. В общей сложности форвард провел в составе монегасков 58 игр и забил 27 мячей, став вместе с клубом чемпионом Франции-2016/17. В марте этого года Мбаппе дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду. В составе национальной сборной до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2016 году.

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