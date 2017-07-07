«Реал» договорился с футболистом «Монако» Килианом Мбаппе о подписании контракта
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Реал» достиг договоренности с французским нападающим «Монако» Килианом Мбаппе о заключении личного соглашения, сообщает Marca.
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По данным издания, стороны договорились о подписании шестилетнего контракта с заработной платой от 6 до 7 миллионов евро.
Ожидается, что переход Мбаппе в «Реал» может состояться после того, как мадридский клуб завершит сделку по продаже нападающего Альваро Мораты в английский «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что две недели назад «сливочные» предложили «Монако» 110 миллионов евро за 18-летнего француза, однако монегаски, рассчитывающие получить 130 миллионов, ответили отказом.
Мбаппе оказался в системе «Монако» в 2013 году, а спустя два года дебютировал в основной команде. В общей сложности форвард провел в составе монегасков 58 игр и забил 27 мячей, став вместе с клубом чемпионом Франции-2016/17. В марте этого года Мбаппе дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду. В составе национальной сборной до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2016 году.
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