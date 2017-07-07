В «сахарном царстве» никак не могли подобрать нужный рецепт, чтобы финансовую стабильность клуба тренеры и игроки материализовали в результат на футбольном поле. Прошлый год и вовсе был ужасным — много проигрывали, столько же (12 раз) играли вничью, едва не вылетели, но все-таки остались. В межсезонье решились на кадровые и не только изменения — и вот мы подводим положительные для слуцкого коллектива промежуточные итоги.

В успехах и неудачах нет единого критерия оценки, дабы что-то одно важное выделить, — и всем все стало предельно ясно. Вот говорят, что новая система премиальных для футболистов, внедренная с этого года в «Слуцке», работает шикарно. Цифры не держат в секрете — 1.500 рублей за победу, 500 рублей за ничью. Так мотивируют игроков на каждый поединок, при этом существенно урезали оклад. В общем, посыл простой: хочешь зарабатывать — побеждай! Викторий у подопечных Виталия Павлова уже восемь, а очков в копилке за полчемпионата примерно столько же, сколько было по итогам двух предыдущих сезонов. Но тут напрашивается резонный вопрос: а если такие премиальные предложить любому другому клубу, к примеру аутсайдерам «Нафтану» или «Ислочи», и платить в срок — будет результат? Разумеется, нет. Потому что, помимо хотеть, нужно еще и уметь играть. «Слуцк» показал, что умеет.



В принципе, мы не очень и знакомы до сих пор с главным тренером Виталием Павловым. Он пока не входит в когорту заслуженных белорусских специалистов, потому что трудился в основном или на вторых ролях, или в минорных лигах. А первый серьезный вызов получил в прошлом году, подхватив падающую в пропасть безденежную «Белшину». Вывести клуб из пике и сохранить в городе большой футбол ему не удалось, но это и не его проблемы, что в Бобруйске после известной авантюрной истории с российскими инвесторами не осталось ни гроша в закромах, ни футболистов для борьбы за выживание. Тем не менее на полноценный контракт в «Слуцке» Павлов наработал. Именно он за полгода кардинально перевернул представление этой команды о самой себе. Признаться, мы-то пока по инерции не воспринимаем «Слуцк» достаточно серьезно у подножия пьедестала. Нам нужно время.



А поменять первым делом в коллективе районного города стоило психологию — выкорчевывать из футболистов вирус провинциальности, заниженную самооценку и довольствование местом на грани «абы не вылететь». «Сахарники» грешили этим повсеместно и вызывали откровенное недоумение у публики. Как так, у вас такое редкое финансовое благополучие в настоящее тяжелое время, а вы радуетесь ничейным результатам и расстраиваете зрителей в домашних матчах? Но такое действительно присутствовало в игре «Слуцка», и что самое печальное — оно в какой-то мере считалось нормой.



Как правило, серьезный скачок в сознании футболистов происходит, когда приходит результат. А победы подоспели сразу на стартовом отрезке сезона — разгром жодинского «Торпедо» в Кубке страны, затем достойное противостояние с соседями из Солигорска и даже хороший шанс на попадание в финал турнира имелся. Виталий Павлов поставил команде нормальный, адекватный кадровым возможностям футбол. В нем нет ничего выдающегося, что в нашем чемпионате, кстати, не считается зазорным. Так играют многие коллективы от Гомеля до Витебска, не забывая о лидерах национального первенства. Используй сильные качества команды, нивелируй слабые — счет на табло всегда считался самым красивым в футболе. Если у тебя в распоряжении адаптированный мастеровитый ивуарийский нападающий Сенин Себаи, грех вокруг него не выстроить командную игру, ведь так?



Правда, Себаи уже уехал в калининградскую «Балтику», оставив после себя солидный очковый урожай — пять голов и четыре голевые передачи. На его легионерской совести и историческая победа над БАТЭ, и высокое место клуба в турнирной таблице. Дальше без забивного форварда, но с прежним боевым настроем. «Есть конкретная задача, как у военных, — пятое место. Вот ее и надо решать», — говорит главный тренер Виталий Павлов. Проследите за историей «Слуцка» до конца чемпионата. Думаю, будет интересно.