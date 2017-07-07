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7 июля 2017, 7:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Манчестер Сити» Ихеаначо близок к переходу в «Лестер» за £ 25 млн

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо близок к переходу в «Лестер», сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Би-би-си.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нападающий Манчестер Сити <span class=error>Келечи</span> Ихеаначо близок к переходу в <span class=error>Лестер</span> сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов стерлингов сообщает <nobr>Би-би-си.</nobr> Увеличить
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Ихеаначо в августе прошлого года продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года, но после прихода в январе в английский клуб бразильского форварда Габриэля Жезуса стал реже проходить в состав, из-за чего принял решение сменить команду.

Ихеаначо дебютировал в составе «Манчестер Сити» в 2015 году. С тех пор 20-летний нигериец провел за «горожан» 64 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.

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