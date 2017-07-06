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6 июля 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» предложил за форварда «Фиорентины» Бернардески € 42 млн

«Ювентус» сделал «Фиорентине» первое предложение о трансфере форварда Федерико Бернардески. Туринский клуб предложил € 40 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, информирует Sky Sport Italia.

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Сообщается, что «фиалки» ответят отказом на это предложение, поскольку хотят за Бернардески € 40 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с 23-летним игроком условия личного контракта. Стороны договорились о соглашении на пять лет, зарплата нападающего в случае перехода составит € 4 млн за сезон без учёта бонусов.

В минувшем сезоне Бернардески сыграл в чемпионате Италии 32 матча, став автором 11 голов и 4 голевых передач.

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