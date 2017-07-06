«Реал» решил продать лучшего бомбардира ЧМ-2014

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Французский специалист попросил руководство команды изучить предложения по трансферу Родригеса. Он рассчитывает, что колумбийца в составе клуба заменит полузащитник «Бетиса» Дани Себальос, который близок к переходу в «Реал».

Ранее сообщалось, что Родригес, потерявший место в основном составе мадридского клуба, согласовал предварительный контракт с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить за колумбийского полузащитника €75 млн.

За три сезона в мадридском клубе Родригес выиграл две Лиги чемпионов, два чемпионата мира среди клубов, два Суперкубка УЕФА и чемпионат Испании. Всего за «Реал» он провел 110 матчей, забив 36 голов. В минувшем сезоне колумбиец выходил в стартовом составе только в 13 матчах чемпионата Испании.

В 16 лет воспитанник колумбийского клуба «Энвигадо» перешел в аргентинский «Банфилд». Родригес помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат страны, а также стал самым молодым легионером, забившим гол в аргентинском первенстве.

В 2010 году Хамеса за €5,1 млн купил «Порту», в составе которого он забил 32 мяча в 107 матчах, трижды став чемпионом Португалии. Предыдущий сезон колумбиец провел в «Монако», куда был продан уже за €45 млн. За команду российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Родригес провел 38 матчей, забив 10 голов. С монегасками он выиграл серебро чемпионата Франции, став лидером по количеству голевых передач (12).

В составе сборной Колумбии Родригес дошел до четвертьфинала ЧМ-2014 в Бразилии, уступив хозяевам (1:2). По окончании турнира он получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир первенства. На счету Хамеса шесть голов в пяти матчах на мундиале. Кроме того, гол Родригеса в ворота сборной Уругвая был признан самым красивым на чемпионате. После окончания чемпионата мира полузащитник за €75 млн перешел в «Реал».