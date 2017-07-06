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6 июля 2017, 21:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» заинтересован в услугах футболиста сборной Германии и «Шальке» Горецки

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. Полузащитник сборной Германии по футболу и немецкого «Шальке» Леон Горецка попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает sport1.de со ссылкой на испанский телеканал La Sexta.

Полузащитник сборной Германии по футболу и немецкого <span class=error>Шальке</span> <span class=error>Леон</span> <span class=error>Горецка</span> попал в сферу интересов мадридского Реала сообщает sport1.de со ссылкой на испанский телеканал La Sexta. Увеличить
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По информации источника, руководство «Реала» планирует встретиться с агентом 22-летнего игрока Йоргом Нойбауэром. При этом отмечается, что мадридцы, скорее всего, предпочтут заполучить Горецку бесплатно следующим летом, когда истечет его контракт с «Шальке». Также отмечается, что после успешного выступления на Кубке конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, трансферная стоимость хавбека, забившего три мяча в четырех матчах турнира, оценивается в 30 миллионов евро.

Горецка перешел в «Шальке» летом 2013 года из «Бохума». В прошлом сезоне он провел за гельзенкирхенцев 41 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

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