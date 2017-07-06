Асамоа Гьян подписал контракт с 15-й командой чемпионата Турции
Капитан сборной Ганы Асамоа Гьян продолжит карьеру в Турции. 31-летний нападающий стал игроком «Кайсериспора», который в прошлом сезоне занял 15-е место в таблице турецкого чемпионата. Контракт Гьяна рассчитан на два года.
Предыдущим клубом форварда был китайский «Шанхай СИПГ», в который он перебрался в 2015 году. Прошлый сезон Гьян провёл на правах аренды в клубе «Аль-Ахли» из ОАЭ.
Таким образом, спустя пять лет Гьян вернулся в Европу. В 2012 году он ушёл из английского «Сандерленда».
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