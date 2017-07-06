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6 июля 2017, 18:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Милевский стал игроком «Динамо-Брест»

Белорусский клуб «Динамо-Брест» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим Артёмом Милевским, последним клубом которого был «Тосно».

Белорусский клуб Динамо-Брест на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим Артёмом <span class=error>Милевским</span> последним клубом которого был <span class=error>Тосно</span>. Увеличить
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Соглашение с 32-летним украинским форвардом, являющимся уроженцем Минска, рассчитано на 1,5 года.

«Клуб верит в Артёма. Верит в то, что игрок подобного уровня необходим нам для решения собственных задач. Мы все рады приветствовать его на брестской земле. Здорово, что Артём разделяет философию клуба, к тому же ему не нужно будет привыкать к чужим цветам, потому что играть будет в родных бело-синих», — заявил коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев.

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