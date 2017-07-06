Милевский стал игроком «Динамо-Брест»

Соглашение с 32-летним украинским форвардом, являющимся уроженцем Минска, рассчитано на 1,5 года.



«Клуб верит в Артёма. Верит в то, что игрок подобного уровня необходим нам для решения собственных задач. Мы все рады приветствовать его на брестской земле. Здорово, что Артём разделяет философию клуба, к тому же ему не нужно будет привыкать к чужим цветам, потому что играть будет в родных бело-синих», — заявил коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев.