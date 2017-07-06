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6 июля 2017, 18:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Коста попрощался с игроками «Челси»

Нападающий «Челси» Диегу Коста уже попрощался с игроками лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

Нападающий <span class=error>Челси</span> <span class=error>Диегу</span> Коста уже попрощался с игроками лондонского клуба. Увеличить
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Ранее сообщалось, что испанец вернется в «Атлетико», однако сможет играть за мадридский клуб только зимой, когда истечет срок наказания клуба.

Ожидается, что за Косту «Атлетико» заплатит 30 миллионов евро. За «Челси» он выступал с 2014 года, провел 120 матчей и забил 58 мячей. До перехода в лондонский клуб он сыграл за «Атлетико» 134 встречи и 64 гола.

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